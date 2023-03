Inscrições abertas para o Concurso de Roteiros e Argumentos do 11º FRAPA

Estão abertas as inscrições para o 11º FRAPA – Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre. Nesta edição, o evento inicia sua segunda década de vida consolidado como o maior do gênero da América Latina e reúne, ano após ano, centenas de roteiristas de todo o Brasil e convidados internacionais. O festival acontece de 13 a 17 de novembro , na Casa de Cultura Mario Quintana.

Este ano o FRAPA realiza novamente as Mostras de Curtas e Longas abertas ao público geral, a Rodada de Negócios, que aproxima cada vez mais roteiristas de produtoras, canais, distribuidoras, plataformas de streaming, agentes e interessados em fazer com que roteiros saiam do papel. O festival também dá continuidade ao já tradicional FRAPA[LAB], laboratório de roteiros feito em coprodução com o Projeto Paradiso, que chega a sua quinta edição e vai reunir os finalistas do tradicional Concurso de Roteiros, nas categorias Longa-metragem e Piloto de Série. Os escolhidos receberão consultoria de profissionais convidados do mercado audiovisual. Uma novidade da edição é o Concurso de Argumentos de longa-metragem de ficção ainda não roteirizados.

O suporte oferecido pelo FRAPA a jovens realizadores é um dos motivos destacados pela Conspiração para se tornar apoiadora do evento. A produtora oferece, este ano, um prêmio em dinheiro para o autor vencedor do inédito Concurso de Argumentos.

As inscrições para o Concurso de Roteiros e Argumentos têm preços promocionais do primeiro lote, que vai de 20 de março até 2 de abril. A Rodada de Negócios acontece em formato híbrido e recebe projetos a partir de 5 de maio, enquanto a Credencial, que dá acesso à toda a programação, pode ser comprada a partir de 10 de abril. Associados/as da ABRA têm 10% de desconto em todas as categorias.

O FRAPA é uma realização da Coelho Voador e Epifania Filmes e tem direção geral de Leo Garcia e produção executiva de Mariana Mêmis Müller. Mais informações no site.