Diretores e produtores podem se inscrever gratuitamente no “Projeto Cineminha na Escola e na Praça”, mostra voltada para curtas-metragens com temática infanto-juvenil, que será realizada nos meses de março e abril, em Campinas. A mostra recebe vídeos de todo o Brasil e contará com exibição especial dos curtas selecionados. As inscrições podem ser realizadas no site www.projetocineminha.com.br, até o dia 20 de fevereiro.

Podem se inscrever na mostra filmes com temática infanto-juvenil, que tenham sido produzidos a partir de 2010 e com duração máxima de quinze minutos. Após o período de inscrições, uma equipe de curadoria fará a seleção dos filmes para a composição das mostras. Os filmes selecionados farão parte da grade das mostras. Os selecionados receberão certificado de participação e laurel personalizado do projeto.

Além da mostra, o projeto contempla também, oficinas de desenho de animação através de brinquedos óticos, oficina de produção audiovisual para jovens e oficina expressa de curta-metragem.