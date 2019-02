© Rafael Morse

A Netflix apresentou o elenco de Sintonia, série original produzida pela Losbragas, criada e dirigida por Kond, força criativa responsável por Kondzilla: maior canal de YouTube do Brasil com mais de 23 bilhões de visualizações.

Neste comovente drama narrado em seis episódios, três amigos de infância são surpreendidos ao perceber quanto suas escolhas de vida os tornam dependentes uns dos outros em suas jornadas em busca do sucesso.

Mc Jottapê, uma estrela do cenário funk de São Paulo em ascensão e conhecido parceiro da Kondzilla Music (o vídeo de seu single Ladrão da Noite possui mais de 8 milhões de visualizações no Youtube), interpreta Doni, um talentoso músico ansioso para voar além dos modestos sonhos que sua família planejou para ele.

Seu melhor amigo, o ambicioso e ousado Nando, escolhe o caminho arriscado do crime organizado, mesmo indo contra seu senso de ética. O personagem é vivido por Christian Malheiros, cuja atuação no longa Sócrates, filme laureado com Menção Honrosa do Júri na 42ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, lhe rendeu a indicação ao prêmio de Melhor Ator no Film Independent Spirit Awards.

O trio se completa com Bruna Mascarenhas em sua estreia como atriz, no papel da rebelde e engenhosa Rita. O grupo traz ainda Julia Yamaguchi como Scheyla, a esposa de Nando; Fernanda Viacava como Pastora Sueli, a mentora de Rita, e Danielle Rodrigues como Cacau, sua melhor amiga. E ainda Leila Moreno como Dondoka, Vanderlei Bernadino como “Seu” Chico, o pai de Doni, e muitos outros talentos.

Criada por Kondzilla, Guilherme Quintella e Felipe Braga, Sintonia está programada para estrear exclusivamente na Netflix em todo o mundo em 2019.