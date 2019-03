Bella Carrijo e Rafael Sieg dão vida aos personagens principais do filme “Alaska”, ficção que aborda o reencontro do casal Ana e Fernando. Após anos de separação, os dois resolvem embarcar juntos em uma viagem para a Chapada dos Veadeiros, em Goiás, e precisam enfrentar os motivos da separação e desse reencontro.

De acordo com o diretor, Pedro Novaes, que também assina o roteiro juntamente com Jarleo Barbosa, o longa pode ser considerado uma ficção que flerta com o documental. A intenção foi incorporar a Chapada à narrativa não só nas paisagens, mas por meio de personagens reais e não-atores da região.

“Alaska” entra em cartaz no dia 21 de março, com produção da Panaceia Filmes, coprodução Sertão Films, Mandra Filmes e Tá na Lata Filmes e distribuição Elo Company pelo Projeta às 7, iniciativa da Cinemark em parceria com a Elo, que oferece sessões de segunda à sexta-feira, às 19h, em 20 salas de Cinemark de 19 cidades e preços especiais de R$ 12 (inteira) e R$ 6 (meia).