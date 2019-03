Dia 10 de março, o 47º Festival de Cinema de Gramado abre as inscrições para as mostras competitivas. A ficha será disponibilizada no site oficial do evento, www.festivaldegramado.net, e o prazo final para a submissão de filmes é 18 de abril.

O evento, que inicia em 15 de agosto e entrega os Kikitos aos vencedores de cada categoria na noite de 24 de agosto, apresenta uma novidade: a Mostra de Longas Gaúchos passa a ser competitiva.

Além das tradicionais premiações em 12 categorias de longas-metragens brasileiros, seis de longas-metragens estrangeiros e dez de curtas brasileiros, o festival irá premiar também em 2019 o Melhor Filme de longa-metragem gaúcho. Os consagrados na 47ª edição do maior festival de cinema ininterrupto do Brasil recebem ainda premiação em dinheiro; o total a ser entregue neste ano é R$ 285 mil.

Entre as exigências para a inscrição na competição, estão critérios como a conclusão dos filmes de longa-metragem e curta-metragem a partir de 1º de maio de 2018; duração mínima de 70 minutos para longas e máxima de 20 minutos para curtas; ineditismo regional para longas gaúchos e curtas brasileiros (sem exibição pública e comercial no Rio Grande do Sul) e ineditismo nacional para longas brasileiros e estrangeiros (sem exibição pública e comercial no Brasil). O regulamento completo também poderá ser acessado no site do festival.

Realizado anualmente em Gramado, no Rio Grande do Sul, o Festival de Cinema tem como cenário uma das cidades mais visitas e prestigiadas do Brasil. Durante o período de realização do evento, a cidade da Serra Gaúcha chega a receber um público superior a oito vezes sua população, de aproximadamente 32 mil habitantes.