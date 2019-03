© Vans Bumbeers

A Netflix anunciou o elenco de sua nova série original, Spectros. O aclamado escritor Douglas Petrie, produtor executivo e diretor do show, apresenta o protagonista Danilo Mesquita (Segundo Sol, Rock Story, 3%), bem como Enzo Barone (A Voz do Silêncio, Amigo de Aluguel) e as estreantes Claudia Okuno, Pedro Carvalho e Mariana Sena, neste thriller sobrenatural ambientado no bairro da Liberdade. A série terá oito episódios e estará disponível para os assinantes da Netflix, em todo o mundo, em 2020.

Spectros gira em torno de um grupo de cinco adolescentes, acidentalmente, atraídos para uma realidade sobrenatural que eles não podem compreender e que se conecta ao mesmo local da cidade em 1858. Quando confrontado por eventos cada vez mais bizarros e sombrios, o grupo chega a uma conclusão inevitável: alguém está trazendo a morte de volta e os espíritos querem vingança pelos erros cometidos no passado.

Baseada em conceito desenvolvido por Anderson Almeida, Antonio de Freitas e Michael Ruman, a série foi criada por Douglas Petrie, que também supervisiona o roteiro, é produtor executivo e dirige o show. O time de roteiristas conta ainda com Michael Ruman, Anderson Almeida, Antônio de Freitas, Janaína Tokitaka e Paula Knudsen.

Spectros é produzida pela Moonshot Pictures, com Roberto D’Avila e Suraia Lenktaitis como produtores. O show entra para o rol de séries originais Netflix produzidas no Brasil, como 3%, O Mecanismo, Samantha!, Coisa Mais Linda, Sintonia, Ninguém Tá Olhando, Super Drags, Cidades Invisíveis, Irmandade e O Escolhido.