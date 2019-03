Já estão abertas as inscrições de filmes brasileiros para seleção e exibição na 14ª CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto, que acontece de 5 a 10 de junho, e na 13ª CineBH – BH International Film Festival, prevista para 27 de agosto a 1 de setembro. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.universoproducao.com.br, até o dia 5 de abril às 23:59 horas, horário de Brasília.

No mesmo site, interessados podem inscrever Projetos Audiovisuais Educativos e Filmes para a Mostra Educação, a serem exibidos na 14ª CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto, em parceria com o XI Fórum da Rede Kino: Rede Latino-americana de Educação, Cinema e Audiovisual. As inscrições são também gratuitas e devem ser feitas até o dia 15 de abril, às 23:59 horas, horário de Brasília. Este ano, os filmes e projetos propostos devem se relacionar com a temática “Mulheres: terra e movimento”.

A Universo Produção institui o processo unificado de inscrição de filmes para os eventos audiovisuais que integram o programa Cinema sem Fronteiras 2019, visando a otimização de tempo e recursos, tanto para a produção dos eventos, quanto para os realizadores. Desse modo, no ato da inscrição, o candidato pode optar por aplicar o filme tanto para 14ª CineOP – Mostra de Cinema de Ouro Preto como para a 13ª CineBH – BH International Film Festival, sinalizando, ao preencher a ficha, em qual/quais mostra(s) deseja se inscrever.

Para os eventos que integram a segunda etapa do programa Cinema sem Fronteiras 2019 (14ª CineOP e 13ª CineBH), serão aceitas inscrições de longas, médias e curtas-metragens brasileiros, finalizados a partir de 2018 e que não tenham sido inscritos em edições anteriores de cada evento.

Com o tema “Mulheres: terra e movimento”, o Encontro da Educação propõe abordar a atuação das mulheres, com foco nas intervenções das mulheres, desde os lugares específicos onde vivem e também nas intervenções que elas empreendem nos espaços públicos. A motivação é buscar compreender como, lançando mão do cinema, as mulheres estabelecem relações com os espaços, com as regiões, territorialidades e com as terras onde se situam.

Os interessados em ter seu projeto exposto e discutido dentro da programação – dividida nas categorias ”As Mulheres e a Terra”, “Mulheres na Escola” e “Potência Pedagógica das Reflexões Feministas e Interseccionalidades (Classe, Gênero e Raça)” – devem preencher a ficha disponível no site e disponibilizar as informações solicitadas para avaliação de uma comissão eleita pela organização do evento e da Rede Kino. Poderão se inscrever quaisquer proponentes que representem atividades de produção e socialização da cultura audiovisual e educação.

Já para os interessados na Mostra Educação, que tem como objetivo fornecer elementos para a criação de um encontro entre distintas práticas pedagógicas ligadas ao audiovisual no ambiente escolar, destaca-se o interesse no tema Mulheres, especialmente as relações que elas experimentam com os espaços, as regiões, os territórios, as terras e também com os movimentos nos quais se engajam, sejam eles considerados feministas ou não. Poderão ser inscritos filmes produzidos em contexto escolar – por estudantes, professores ou cineastas.

Os interessados devem consultar o regulamento para obter as especificidades e informações de cada evento, realizar o cadastro e preencher o formulário disponível no ato da inscrição. Após o preenchimento do formulário, o filme/projeto entrará na seleção oficial e será avaliado pela curadoria ou comissão julgadora. Em todos os casos, não há necessidade de postagem da cópia física.