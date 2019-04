"I Am Not a Witch", de Rungano Nyoni

Realizado anualmente pela Cultura Inglesa, o 23º Cultura Inglesa Festival acontece em São Paulo, entre os dias 24 de maio e 16 de junho. A programação promete uma experiência multicultural e multidisciplinar inteiramente gratuita. Nesta edição, a programação de cinema apresenta três recortes da sétima arte: filmes temáticos, obras contemporâneas e curtas-metragens produzidos especialmente para o evento.

A mostra ”Heróis Britânicos”, realizada em parceria com o Spcine, terá exibição de filmes clássicos com personagens britânicos que conectam o mundo dos games com o das telonas, em uma oportunidade única de rever estes filmes em uma tela de cinema. São 9 filmes com exibições entre 24 e 26 de maio, no Centro Cultural São Paulo.

Na sexta-feira, o ”Excalibur Day”, com três obras que trazem as clássicas lendas do Rei Arthur: Lancelot, o Primeiro Cavaleiro (1995), Rei Arthur (2004) e Rei Arthur – A Lenda da Espada (2017). No sábado, o ”Lara’s Day” apresenta três versões distintas de Lara Croft, a heroína britânica dos games: Lara Croft: Tomb Raider (2001), Lara Croft: Tomb Raider – A Origem da Vida (2003) e Tomb Raider: A Origem (2018). E, no domingo, o festival apresenta o ”Detective Day”, com três filmes clássicos britânicos de detetive: Os 7 Suspeitos (1985), O Enigma da Pirâmide (1985) e Sherlock Holmes (2009). A retirada gratuita de ingressos acontece meia hora antes da primeira sessão de cada dia (um ingresso por pessoa).

Já em parceria com o Instituto Tomie Ohtake, nos dia 31 de maio, 1 e 2 de junho, o festival apresenta o ”Cine Fachada: Novos Diretores Britânicos”, uma edição especial do projeto com exibição ao ar livre de três filmes de expoentes diretores do Reino Unido, inéditos nos cinemas de São Paulo. As três obras se destacam por sua originalidade e a repercussão internacional após sua estreia.

O primeiro a ser exibido é o filme ”American Animals” (2018), do multipremiado diretor e produtor Bart Layton, conhecido por abordar assuntos controversos e por “desafiar a convenção de documentários com um toque visual único”. Conta a história de quatro jovens americanos, com temperamentos extremamente diferentes, que se juntam para roubar o livro mais valioso dos Estados Unidos. A mostra segue com ”I Am Not a Witch” (2017), imprevisível filme da diretora Rungano Nyoni, nascida na Zambia e criada no País de Gales desde os nove anos de idade. Sua produção coleciona 16 prêmios – entre eles o Prêmio Revelação do BAFTA – e 26 indicações, como a de representante do Reino Unido no Oscar 2019 na categoria Melhor Filme Estrangeiro. Finalizando a edição especial do Cine Fachada, ”Beast” (2017), o romance sombrio do diretor Michael Pearce. Vencedor de Melhor Estreia por um Escritor, Diretor e Produtor Britânico no BAFTA e de Iniciante Mais Promissor pelo British Independent Film Awards. O filme gira em torno de uma comunidade na pequena ilha de Jersey, onde uma problemática jovem se apaixona por um misterioso forasteiro que a ajuda se libertar de sua família opressora, até que ele se torna suspeito de uma série de brutais assassinatos.

Finalizando a programação de cinema, a mostra ”Curtas-metragens” apresenta “Vitorianna” e “Antes que Seja Tarde”, duas obras inspiradas na cultura britânica e produzidas pelo edital público da Cultura Inglesa, que fomenta a produção artística nacional.

As exibições acontecem no dia 4 de junho, no Instituto Moreira Salles, seguida de bate-papo com os diretores.

Dirigido por Gabriela Capello, com produção executiva de Daniel Pech, ”Vitorianna” conta a história de Anna, uma fantasma adolescente da era vitoriana, que abandona a rotina entediante de mais de um século morando sozinha em um sótão para viver uma grande aventura em terras tropicais. Com um humor dark, o filme traz o não-lugar do adolescente e uma mensagem positiva do sonhar.

Inspirado na música “I’m your man” do cantor britânico George Michael, que por anos sofreu de depressão por ser obrigado a esconder sua sexualidade do grande público, ”Antes que Seja Tarde” apresenta a história de Cauê & Julian, dupla de famosos cantores sertanejos, ídolos pop-teen do momento, que, para manter o status de “sex symbols”, são forçados pelo empresário a viver uma vida regada de mentiras. Os personagens encontram no quarto de hotel o único lugar em que se sentem seguros e podem expor suas angústias e verdadeiros sentimentos. A trama mostra que, em meio a essa opressão e ao contexto político em que vivem, eles precisam declarar o seu amor para todos, como um ato de resistência e liberdade, antes que seja tarde.

A curadoria de curtas-metragens é composta pela produtora e sócia da BigBonsai, Deborah Osborn, o diretor executivo e artístico do MixBrasil e membro frequente do júri de festivais como Cannes e Berlinale, João Federici, e Sidney Santiago, ator, pesquisador, diretor e militante do teatro brasileiro.

A programação completa do 23º Cultura Inglesa Festival está disponível no site www.culturainglesasp.com.br/cultural.

MOSTRA HERÓIS BRITÂNICOS

Data: 24 a 26 de maio

Local: Centro Cultural São Paulo – Rua Vergueiro, 1000, Paraíso, São Paulo

Capacidade do local: 99 pessoas por sala

Acessibilidade: Sim

Entrada gratuita: Retirada de ingressos meia hora antes do início da primeira sessão do dia (sujeito a lotação)

Sala Lima Barreto: Horários às 14h30, 17h e 19h30

Sala Paulo Emílio: Horários às 15h, 17h30 e 20h

CINE FACHADA: NOVOS DIRETORES BRITÂNICOS

Data: 31 de maio a 2 de junho

Local: Instituto Tomie Ohtake – Rua Coropé, 88, Pinheiros, São Paulo

Acessibilidade: Sim

Ar condicionado: Não

Entrada gratuita: Ordem de chegada, sujeito a lotação

MOSTRA CURTAS-METRAGENS

Data: 4 de junho às 20h

Local: Instituto Moreira Salles – Av. Paulista, 2424, Consolação, São Paulo

Capacidade do local: 145 pessoas

Acessibilidade: Sim

Ar condicionado: Sim

Entrada gratuita: Retirada de ingressos 1 hora antes do início da sessão (sujeito a lotação)