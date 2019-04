O BandNews TV, canal de jornalismo 24 horas, anunciou que vai implantar uma faixa de filmes documentários e que procura parceiros para a empreitada.

Segundo D’Angelo, o Bandnews TV se propõe a atuar no papel de curador da faixa de documentários, batizada Bandnews Docs. “Os produtores apresentarão seus projetos e, se aprovados, ajudaremos no enquadramento às leis de incentivo e na busca de apoiadores. Tudo em total parceria com os produtores”, afirma Marcello D’Angelo, o diretor-executivo do BandNews TV.

A estreia do Bandnews Docs vai acontecer na próxima terça-feira (dia 30 de abril), às 23h30, com um documentário sobre Airton Senna, tricampeão mundial de F1 que morreu pilotando há exatos 25 anos. O especial, produzido pelo próprio Bandnews TV, foi montado a partir de uma vídeo-reportagem com entrevistas e, principalmente, imagens do acervo do canal. O Especial será reprisado no dia seguinte (1º de maio, data do acidente que matou Senna), em três horários (às 10h, às 15h e às 22h). Cada exibição será seguida de uma mesa-redonda, também de meia-hora, reunindo profissionais que acompanharam de perto a carreira de Senna e conviveram com ele.