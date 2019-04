Produtoras e demais empresas interessadas em participar da delegação brasileira no VidCon US 2019 podem fazer sua inscrição até 1º de maio. O projeto é organizado pelo Brazilian Content, programa de exportação da BRAVI, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

O VidCon é o maior evento do mundo no setor de vídeo online, voltado para criadores, profissionais da área, marcas e fãs de conteúdo e mídias digitais. Foi fundado pelo criador do YouTube, Hank Green, e desde o ano passado é realizado pela Viacom.

Em sua décima edição, o VidCon US 2019 será realizado no Anaheim Convention Center, em Anaheim, Califórnia, de 10 a 13 de julho. O evento também acontece em Londres (VidCon LDN) e Melbourne (VidCon AU), com expectativa de reunir mais de 90 mil participantes nas três localidades.

Mais informações sobre a delegação brasileira e inscrições, estão disponíveis neste link https://bit.ly/2JPJWkI. As vagas são limitadas. O site oficial do evento é www.vidcon.com.