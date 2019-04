A Prefeitura de Ilhabela anunciou, hoje (26/04), no Rio2C, investimento da ordem de 4 milhões de reais na criação do Ilhabela Festival, que será realizado de 19 a 23 de novembro deste ano. Com investimentos próprios e de patrocinadores, o evento contemplará a realização de ações como: avant-premières, rodadas de negócio, laboratório de projetos e premiação anual para obras de audiovisual brasileiras. Além disso, fortalecendo a iniciativa da criação de uma agenda anual para os negócios audiovisuais, a Prefeitura de Ilhabela irá anunciar a criação de uma Film Commission do município.

O Ilhabela Festival, além da premiação anual de obras audiovisuais, concentra-se em aspectos intimamente relacionados com o mercado e seu potencial de geração de negócios. O projeto pretende reforçar também o desenvolvimento do turismo local para brasileiros e estrangeiros, impactar de forma direta diversos setores da economia da região e fomentar o aumento de uma cadeia baseada no setor criativo.

O festival é direcionado a produtores, diretores, distribuidores, exibidores e outros profissionais ativos da indústria audiovisual, e prestigia o público da região com a exibição em primeira mão de longas-metragens convidados pelo evento.