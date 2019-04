© Fabio Braga

Samantha!, a primeira sitcom local da Netflix, está de volta para uma segunda temporada com 7 episódios, na sexta-feira, 19 de abril.

Nesta temporada, Samantha (Emanuelle Araújo) decide que é hora de crescer. Agora, ela precisa provar para todos que, além de ser a Criança Mais Amada do Brasil, pode ser uma profissional, uma mãe e uma esposa madura. Mas crescer é mais complicado do que Samantha esperava, e ela terá que se questionar: como amadurecer sem perder a essência? Dodói (Douglas Silva) busca novos objetivos enquanto tenta superar a última década de sua vida. Convicto apenas do que não quer, ele precisa repensar sua imagem, sua carreira e sua família, e vai descobrir que não basta agradar a todos para encontrar a resposta para o seu futuro.

Enquanto isso, Cindy (Sabrina Nonata) está dividida entre a missão de ser a voz de sua geração e ao mesmo tempo entrar no território assustador da adolescência. Seu irmão Brandon (Cauã Gonçalves), no auge da maturidade de seus 9 anos de idade, esquece de ser criança e quer estar sempre à frente de seu tempo. Após passar por uma crise da meia-infância, ele percebe que viver o presente faz parte do crescimento.

Zezeh Barbosa (Sob Pressão, A Vila), que interpreta Socorro, Mariana Xavier (A Força do Querer, Gostosas, Lindas e Sexies), no papel de Leonora, e Alessandra Maestrini (Eu, minha Avó e a Boi, Duas de Mim) como Carmen Vecino, se juntam ao elenco da primeira temporada, incluindo Daniel Furlan, Rodrigo Pandolfo, Maurício Xavier, Ary França e Lorena Comparato. Nicole Bahls, Luciana Gimenez, Gabi Lopes e Luiza Altenhofen estão entre as participações especiais.

Produzida pela Losbragas para a Netflix, a segunda temporada de Samantha! é dirigida por Luis Pinheiro e Olivia Guimarães, e produzida por Felipe Braga e Rita Moraes, com roteiro de Rafael Lessa, Paula Knudsen, Filipe Valerim e Fábio Montanari.