“Dias Vazios”, livre adaptação do premiado romance “Hoje Está um Dia Morto”, do autor goiano André De Leones, conta a história de Jean e Fabiana, um casal de namorados que cursam o último ano do Ensino Médio em uma pequena cidade do interior e vive um dilema: deixar a cidade rumo a um novo destino ou ficar e continuar a história de seus pais. Jean resolve pôr um fim à própria vida e Fabiana desaparece. Dois anos depois, Daniel e Alanis, um outro casal de jovens namorados, procura entender o motivo do suicídio de Jean e qual foi o destino de Fabiana. Para eles, essa busca se transforma numa chance de reinventar suas vidas.

O roteiro, escrito ao longo de 8 anos pelo próprio diretor, participou de vários laboratórios de desenvolvimento, entre eles o Novas Histórias Lab, onde recebeu consultoria de profissionais renomados do cinema nacional e internacional.

“Dias Vazios” foi rodado inteiramente na cidade de Silvânia, em Goiás, onde se passa a história original do livro, com uma pequena inserção de uma cena na praia que foi filmada no Paraná.

O filme, produzido pela Flô Projetos, já foi exibido na 21ª Mostra de Tiradentes e no Cine PE, onde recebeu os prêmios de melhor ator (Arthur Ávila), melhor direção de arte e melhor atriz coadjuvante (Carla Ribas). A estreia comercial está prevista 30 de maio, pela Olhar Distribuição.