Documentário “Not Dead”, de Isaac Donato, estreia na TVE Bahia

O documentário “Not Dead”, com direção do cineasta baiano Isaac Donato, estreia na TVE Bahia, no próximo dia 3 de maio, às 20h, na semana em que se comemora o Dia do Trabalhador. A obra foi um dos destaques da Mostra Aurora, principal seção competitiva da Mostra de Cinema de Tiradentes, em 2024, dedicada a obras de proposta estética e narrativa inovadoras.

O longa-metragem faz um retrato sobre o universo dos punks da periferia que, no final dos anos 80, frequentavam a “Not Dead”, primeira loja punk de Salvador, situada no Centro Histórico, na Rua Chile, a primeira rua do Brasil. No gênero documentário criativo, a narrativa cobre a jornada de protagonistas baianos que regem suas vidas em nome da autogestão e da autonomia. O “ser punk” é colocado em pauta, para discutir capitalismo, identidade, etarismo, afirmação de ideologia e raça.

Produzido pela MAA Filmes, produtora da cineasta Marília Cunha, também corroteirista do longa documental, “Not Dead” apresenta as bandas “Ato 5”, de São Caetano, “Pandemônio”, de São Gonçalo, além de iniciativas mais recentes, a exemplo da “Levanta, Véio!”, também de São Caetano. Ativistas e empreendedores, como Robson Véio (Gatilho Kósmico/Urbano Tattoo), Luciana Rangel (Rango Vegan), CR Moska (Cervejaria Acrática), Rai Silva (Móveis Planejados) e Ednilson Sacramento (Rede PCD Bahia) completam o elenco.

O filme foi contemplado pelo Edital Salvador Cine – Ano I/2022, da Fundação Gregório de Mattos, da Prefeitura de Salvador. Também foi aprovado pelo Edital Bahia na Tela, a partir da parceria entre o Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb) e a Agência Nacional de Cinema (Ancine), através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA).

No dia 19 de maio, o filme voltará à programação da TVE, com exibição especial às 20h.