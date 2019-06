A Cinemark leva aos cinemas o documentário sobre um dos maiores times de futebol do Brasil: “A História de um Sonho – Todas as Casas do Timão”. O filme, que conta a trajetória do Corinthians até a construção da Arena Corinthians, chega às salas da Rede a partir de 6 de junho como parte da programação do Projeta às 7 – janela inédita da parceria da distribuidora Elo Company e da Cinemark que incentiva o cinema nacional. Produzido pelo Canal Azul e LEP Filmes, o longa conta com a distribuição da Elo Company e tem sessões de segunda a sexta-feira, às 19h, por ingressos a R$ 12.

Dirigido por Marcela Coelho e Ricardo Aidar, o documentário mostra a habilidade do Sport Club Corinthians de transformar todo estádio em que se apresenta em sua própria casa, com o apoio da fiel torcida. Ídolos como Vampeta, Marcelinho Carioca, Basílio e Cássio, além de torcedores e da comissão técnica, relembram jogos históricos nos mais diversos estádios em que o Corinthians se apresentou, desde as origens no Campo do Lenheiro até Yokohama, no Japão, passando por Ponte Grande, Fazendinha, Maracanã, o antigo Palestra Itália e a Vila Belmiro.

“A História de um Sonho – Todas as Casas do Timão” também traz imagens da construção do primeiro estádio oficial do Timão, a Arena Corinthians.