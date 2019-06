Vencedor do Prêmio do Júri no Festival de Cannes, Bacurau é convidado para abrir o Festival de Cinema de Gramado, fora de competição, e dá o tom da qualidade dos títulos selecionados para a 47ª edição do maior festival de cinema do país.

Dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, a produção conta a história, que se passa daqui a alguns anos, de um povoado isolado no sertão brasileiro, que depois da morte de dona Carmelita, aos 94 anos, mulher forte, querida e principal liderança da localidade, descobre que a comunidade não consta mais no mapa.

Em Cannes, Bacurau dividiu o Prêmio do Júri com Les Misérables, de Ladj Ly. A organização do festival trabalha para levar a Gramado os diretores e grande parte do elenco. Bacurau será exibido no Palácio dos Festivais, no dia 16 de agosto, às 18h.