Blitz, longa-metragem de Rene Tada Brasil, chega ao circuito comercial em 27 de junho, com distribuição da Pandora Filmes. O projeto é fruto da parceria do cineasta e do dramaturgo Bosco Brasil, responsável por criar o roteiro, e traz no elenco Rui Ricardo Diaz, Georgina Castro, Leonardo Diniz dos Santos.

O filme conta a história do Cabo Rosinha (Rui Ricardo Dias), um policial que está sendo acusado do assassinato de um jovem durante uma blitz em seu colégio. Enquanto sua esposa luta para descobrir a verdade sobre o que aconteceu, a família tem que lidar com a indignação da população que o considera culpado antes de qualquer julgamento.

A dupla de realizadores já assinou dois curtas em parceria, que foram premiados em diversos festivais de cinema e comercializados para televisão e internet. Como diretor de cinema, Rene Tada Brasil tem trabalhos como “Ressaca” (2009), selecionado para diversos festivais internacionais, como Festival Amerique Latine de Biarritz e Mostra Internacional del Cine Latinoamerica de Lleida em Barcelona, e “Máscara Negra”, que conquistou prêmios internacionais em festivais importantes, como Festival Internacional Del Cine DIVA em Valparaíso.