Estão abertas as inscrições para a 29ª edição do Curta Cinema – Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro, evento que reúnas o que há de melhor nas produções nacional e internacional em curta-metragem, que tem o título vencedor automaticamente qualificado a concorrer a uma vaga no Oscar e no Bafta. Os projetos podem ser inscritos através da plataforma http://www.shortfilmdepot.com.br, até o dia 31 de julho.

Para se inscrever, o filme deve ter no máximo 30 minutos e ter sido produzido entre os anos 2018 e 2019. O Curta Cinema aceita filmes dentro de todas as propostas, gêneros e estilos. A edição 2019 será realizada entre os dias 30 de outubro e 6 de novembro.