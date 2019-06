O 47º Festival de Cinema de Gramado homenageia, com o Troféu Cidade de Gramado, o desenhista, cartunista, criador, roteirista, produtor, diretor e, sobretudo, o pai da Turma da Mônica, Mauricio de Sousa. A menina dentuça, baixinha, gorducha, forte e briguenta, nascida há 56 anos, é um dos personagens mais queridos do público até hoje.

São inúmeros os personagens que conquistaram a admiração de pelo menos duas gerações, mas o astro de 2019 é o Bidu, o primeiro deles. A tirinha precursora do cãozinho azul e, também, de Mauricio foi publicada em julho de 1959, mais precisamente no dia 18, no jornal Folha de São Paulo, e está prestes a completar 60 anos.

Raros são os nomes que mantêm uma carreira por seis décadas, com o vigor e a criatividade dos primeiros dias. O Festival de Cinema de Gramado tem a honra de enaltecer essa trajetória e homenagear o profissional que elevou as histórias em quadrinhos e a animação brasileiras a patamares internacionais.

Para marcar esse momento, o Troféu Cidade de Gramado será entregue na noite do dia 21 de agosto, no Palácio dos Festivais. A homenagem também conta com a exibição do filme Turma da Mônica: Laços, que estreia nacionalmente dia 27 de junho. A sessão especial acontece no Palácio dos Festivais, às 9h, também dia 21. A apresentação será seguida por um aguardado bate-papo com Mauricio.