O projeto Petra Belas Artes da Diversidade, ação em parceria com a distribuidora O2 Play e que marca o Mês do Orgulho celebrado em todo o mundo, começa no próximo dia 5. As sessões especiais acontecem todas às quartas-feiras de junho, às 20 horas. Serão exibidos longas-metragens ainda inéditos e até premiados em festivais internacionais.

Confira abaixo a programação e os filmes que serão exibidos:

5 de junho, 20 horas

Socrates – direção Alex Moratto

O filme conta a poderosa história de um jovem negro, homossexual e morador da periferia de Santos que precisa sobreviver por conta própria após a morte de sua mãe. Ainda inédito nos cinemas brasileiros, o longa-metragem foi premiado na 34ª edição do The Independent Spirit Awards 2019, considerado o “Oscar do cinema independente”, com o Someone to Watch Award para o diretor Alex Moratto.

12 de junho, 20 horas

45 Dias sem Você – direção Rafael Gomes

Em “45 Dias sem Você”, conhecemos Rafael, que espera 45 dias por um amor que não retorna. Para curar seu coração partido, decide exilar-se de si mesmo e parte rumo a três diferentes destinos. Em três capítulos, vemos o protagonista conviver com amigos que, por motivos diversos, abandonaram o mundo em que viviam: Júlia, na Inglaterra, Fábio, em Portugal, e Mayara, na Argentina. Com o ator Ícaro Silva (“Verão 90″ e “Coisa Mais Linda”), foi selecionado para os festivais Cinema Diverse: The Palm Springs LGBTQ Film Festival 2018, OUTShine Film Festival 2018, San Antonio QFest – LGBT International Film Festival 2018, para a Mostra Competitiva de Longas-Metragens do Festival Mix Brasil (2018) e para o encerramento do Curta Santos 2018.

19 de junho, 20 horas

Copa 181 – direção Dannon Lacerda

Ainda inédito nos cinemas, “Copa 181″ conta a história de Taná que vive com a esposa Eros em Copacabana, no Rio de Janeiro. Enquanto ele trabalha numa pequena loja de materiais de construção, ela dedica-se à carreira de cantora de ópera. Aparentemente, a rotina segue seu curso sem grandes novidades até que um espaço – a sauna gay Copa 181 – e os seus garotos de programa e frequentadores afetam a vida do casal.

26 de junho, 20 horas

Intimidade Pública – direção Luciana Canton

Inédito nos cinemas, o filme apresenta quatro histórias durante as quatro estações do ano: um menino que se descobre gay e precisa lidar com sua própria homofobia, uma prostituta que tenta viver em um casamento ao passo em que mantém sua profissão, uma professora transexual que se envolve com dois alunos e uma mulher que se relaciona com alguém que já morreu. O longa recebeu prêmios na Toronto Film Week, no Manhattan Independent Film Festival, no Dona i Cinema International Film Festival, no Queer Hippo International LGBT Film Festival, no Manchester Film Festival e ainda no Los Angeles Diversity Film Festival.