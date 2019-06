Estão abertas as inscrições para o 12º Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF), que será realizado de 13 a 17 de outubro, na Califórnia, através do site filmfreeway.com, até o dia 13 de agosto. O custo das inscrições é de $65 dólares para longas-metragens e $50 dólares para curtas metragens.

No total, quatorze categorias concorrerão ao Troféu LABRFF. Os filmes serão avaliados pelo júri oficial, que será composto por nomes prestigiados do cinema. A programação do festival inclui mostras competitivas e paralelas, palestras e workshops. Uma das grandes novidades deste ano é a Mostra Young Filmmakers, primeira mostra competitiva entre estudantes brasileiros e americanos.

Podem participar da Seleção Oficial 2019 filmes produzidos a partir de 2017 e que não tenham estreado nos Estados Unidos. Além das produções feitas no Brasil, o LABRFF também aceita filmes feitos por brasileiros que residem no exterior ou filmes que tenham talentos brasileiros envolvidos na produção. Neste último caso, as produções estarão concorrendo a um troféu especial pelo reconhecimento do projeto.

Sucesso nas edições anteriores, o LABRFF segue realizando o Brazilian Film Market, a feira de mercado que já possibilitou a realização de projetos brasileiros em parceria com a Netflix e com a MGM. O evento aceita inscrições de projetos para produção de novos filmes e séries.

O espaço para videoclipes é mais uma das grandes novidades do LABRFF deste ano, que anuncia a 1ª edição do Los Angeles Latin Music Video Festival. A competição de Music Video também está com inscrições abertas para trabalhos de toda América Latina e também dos Estados Unidos com talentos latinos. O festival, que no seu ano de estreia acontecerá dentro do LABRFF, passa a ser uma grande vitrine para videoclipes latinos.