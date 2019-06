© Emiliano Capozoli

Adaptação da série mexicana Niño Santo, O Escolhido conta a história de três jovens médicos enviados a um vilarejo remoto do Pantanal para vacinar seus moradores contra uma nova mutação do vírus da Zika. Seus esforços para tratar a população são recusados, e os médicos se veem subitamente presos em uma comunidade isolada coberta de segredos e devota de um líder enigmático que os força a confrontar o poder da fé com a ciência.

Produzido pela Mixer Films, O Escolhido é dirigido por Michel Tikhomiroff, que é também o produtor-executivo ao lado de João Daniel Tikhomiroff. A série brasileira foi escrita pelos autores Raphael Draccon e Carolina Munhóz, que assinam ainda como coprodutores executivos.

No elenco, estão Renan Tenca, Paloma Bernardi, Pedro Caetano, Gutto Suster, Tuna Dwek, Alli Willow, Mariano Martins, Aury Porto, entre outros.

Repleto de mistérios, a série de seis episódios estreia globalmente no dia 28 de junho, na Netflix.