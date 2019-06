Na data em que se comemora o Dia do Cinema Brasileiro, 19 de junho, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e da Spcine, anunciou um robusto pacote de investimentos para o mercado audiovisual. Serão destinados R$ 24 milhões à linhas de produção e distribuição de filmes a serem lançadas ao longo de 2019 e 2020.

Do total de recursos, R$ 20 milhões foram alavancados via Fundo Setorial do Audiovisual, da Ancine. Nesta quarta (19/06), a Spcine abriu as inscrições para o primeiro edital da lista, de distribuição, focado em grandes lançamentos em salas de cinema.

Serão contemplados dois projetos com R$ 1 milhão, um com R$ 500 mil, dois com R$ 200 mil e um com R$ 100 mil. Para participar da seletiva, basta inscrever o projeto na plataforma SP Cultura (http://spcultura.prefeitura.sp.gov.br). O prazo máximo é dia 2 de agosto.

Outro programa semelhante, com foco em filmes de alto orçamento e investimento de R$ 1 milhão, será lançado no segundo semestre de 2019. Uma terceira linha de distribuição, com valor de R$ 2 milhões, está prevista para fevereiro de 2020. A diferença é que o foco são longas-metragens de pequeno e médio orçamento.

Para a produção de novos filmes paulistas, a Spcine prevê investir R$ 18 milhões. Do total, R$ 12 milhões serão direcionados para os proponentes que buscam complementação de orçamento em 50%, 70% e 90%. A previsão de lançamento é agosto de 2019. Este é o único caso em que o processo de seleção será automático, e não por meio de uma comissão julgadora.

Os R$ 6 milhões restantes vão para dois editais: um de produção de longas de baixo orçamento e outro para jovens cineastas que estão atrás do primeiro recurso para rodar o filme.

A Spcine e a Secretaria Municipal de Cultura ainda elaboram um plano com investimento inicial de R$ 3,15 milhões voltado para o mercado de games, produção de curtas-metragens e desenvolvimento de conteúdos audiovisuais para ser lançado durante o período 2019-2020.