A série infantil ”Um Conto em Cada Ponto”, animação inédita, estreia na TV Brasil nesta segunda (10/06), com janela às 7h30 e às 10h45, de segunda a sexta-feira, na faixa dedicada à garotada, a TV Brasil Animada. A produção cearense também será exibida aos domingos, às 15h. Voltado para crianças de 4 a 6 anos, o desenho tem 13 episódios de 5 minutos e aborda de maneira lúdica diversas lendas do folclore nacional pouco difundidas no país. “Um Conto em Cada Ponto” combina diversas técnicas de animação como 2D, recorte e stop-motion.

A trama revela fábulas típicas de diversas regiões do país que ganham vida quando o professor Martin e seu cachorrinho Saci recebem um desenho de uma criança e colam em um livro mágico. As histórias são narradas de forma cativante pela personagem Alice. Em cada episódio, a série apresenta uma divisão com dois minutos para a introdução, quando o professor recebe o desenho, e três minutos para ilustrar a origem da lenda. A primeira parte emprega técnicas tradicionais de animação digital em 2D.

Já o trecho de desenho que acompanha a saga dos personagens da tradição popular é desenvolvido por diretores convidados que utilizam diferentes técnicas para contá-las no enredo de “Um Conto em Cada Ponto”. Os profissionais utilizam recursos distintos como massa de modelar, lápis de cor, recorte, desenho animado, pintura digital e até objetos reais. A série mescla os estilos que foram harmonizadas na telinha.

“Um Conto em Cada Ponto” valoriza o folclore de vários estados brasileiros, do Quixadá ao Rio Grande do Sul, como a Princesa Encantada e o Cordão de Ouro, o João de Barro, a Cidade Encantada de Jericoacoara e o Rio dos Pássaros Pintados.

Realizada pela Corte Seco Filmes com a Tusche Produções, ambas do Ceará, a série é um dos conteúdos audiovisuais independentes que foram selecionadas pelo programa Brasil de Todas as Telas, linha do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual (Prodav/TVs Públicas). O desenho foi criado por Mariana Medina com o diretor Telmo Carvalho e a produtora Patrícia Baia, com equipes praticamente apenas do Ceará. Essa obra é fruto de uma linha de financiamento específica para produtoras independentes do Nordeste.