“Canção sem Nome”, de Melina León

Sete filmes inéditos no Brasil, entre os quais dois brasileiros em première mundial, vão compor a Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem do 29º Cine Ceará, que acontece de 30 de agosto a 6 de setembro, em Fortaleza. Cinco dos filmes chegam com passagens bem-sucedidas por alguns dos mais importantes festivais do mundo, como Cannes, Berlim, Toronto e Roterdã.

O documentário “Vozes da Floresta”, da carioca Betse de Paula, e “Notícias do Fim do Mundo”, do cearense Rosemberg Cariry, são os dois longas que terão estreia mundial no Cine Ceará. Do Brasil, também estão na mostra as produções “Greta”, primeiro longa-metragem do cearense Armando Praça, que teve sua estreia em fevereiro na mostra Panorama do Festival Internacional de Cinema de Berlim, e o documentário “Ressaca”, com direção de Patrizia Landi e Vincent Rimbaux, exibido pela primeira vez em janeiro deste ano, na principal mostra do FIPADOC, Festival Internacional de Documentários realizado em Biarritz, na França.

Completam a mostra, o peruano “Canção sem Nome”, de Melina León, que estreou no Festival de Cannes, o cubano “A Viagem Extraordinária de Celeste García”, de Arturo Infante, que teve estreia no Festival de Toronto, e “Luciérnagas”, do México, com direção de Bani Khoshnoudi, exibido pela primeira vez no Festival de Rotterdã.

O crítico de cinema e cineasta Eduardo Valente integrou a curadoria da Mostra Competitiva Ibero-americana de Longa-metragem desta edição, com Margarita Hernández e a colaboração de Wolney Oliveira. Eduardo Valente já trabalhou para vários festivais de cinema no Brasil e no exterior, tendo sido diretor artístico do Festival de Brasília entre 2016 e 2018. Desde 2017, é o delegado no Brasil para o Festival de Berlim. Como realizador, ganhou, entre outros prêmios, o de Melhor Curta e Melhor Diretor de Curtas no Cine Ceará e o primeiro prêmio no Festival de Cannes na Mostra Cinefondation, em 2002, com o filme “Um Sol Alaranjado”.