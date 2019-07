© Marco Antônio Teixeira

Personagem de maior sucesso de Paulo Gustavo, Dona Hermínia e suas confusões em família estão de volta no terceiro filme da franquia de sucesso “Minha Mãe é uma Peça”, que começou a ser rodado entre o Rio e Niterói. Os filhos são uma fonte de surpresas – e preocupações – para Dona Hermínia. Nesta nova história, dirigida por Susana Garcia, a supermãe vai ter que encarar a vida com os filhos formando novas famílias, em um cenário completamente novo para ela. A mãe mais divertida do país vai ficar “de bobs em pé” com Marcelina (Mariana Xavier), que está grávida, com Juliano (Rodrigo Pandolfo), que aparece com uma supernovidade, e com Carlos Alberto (Herson Capri), o ex que está sempre por perto e agora resolve ficar ainda mais próximo. A produção é da Migdal Filmes e a distribuição é da Downtown Filmes, em codistribuição com a Paris Filmes. E a data de estreia já está marcada: 26 de dezembro.

O filme, protagonizado por Paulo Gustavo, é baseado na peça de mesmo nome, criada e estrelada pelo ator e que levou milhões de espectadores ao teatro ao longo dos anos em cartaz.

Serão mais de 30 dias intensos de filmagens, que reunirão o elenco principal das produções anteriores: Herson Capri, Mariana Xavier, Rodrigo Pandolfo, Alexandra Richter, Samantha Schmütz, Patricya Travassos e Malu Valle. As cenas estão sendo captadas em locações reais em Niterói, em vários bairros cariocas e em Búzios.

Lançados em 2013 e 2016, os dois primeiros filmes da franquia “Minha Mãe É uma Peça” levaram juntos mais de 13 milhões de espectadores aos cinemas. No último longa da personagem, Dona Hermínia se tornou uma famosa apresentadora de TV e a sua história bateu, na época, o recorde de maior arrecadação do cinema brasileiro, com R$ 173.798.332,00.

“Minha Mãe é uma Peça 3” tem ainda coprodução da Globo Filmes, Telecine, Tribeca, Universal Pictures e Paramount.