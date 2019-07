O Festival comKids – Prix Jeunesse Ibero-americano abriu as inscrições para o público que quer participar das sessões gratuitas da mostra de filmes infanto-juvenis, no Sesc Consolação e no Goethe-Institut SP, de 13 a 16 de agosto. O evento é voltado para exibição e discussão sobre a produção audiovisual de qualidade e recebe criadores, desenvolvedores, produtores, programadores, escritores, roteiristas, designers, animadores, diretores, educadores e agentes culturais interessados na produção para crianças e jovens.

Por meio deste link, profissionais e interessados podem se inscrever para assistir os filmes. O púbico também poderá votar nas 80 produções finalistas de 15 países: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, El Salvador, Equador, Espanha, Haiti, México, Peru, Portugal, República Dominicana, Uruguai e Venezuela, divididas segundo as indicações de idade. As exibições serão seguidas de debates, moderados por especialistas da área. A entrada é franca e sujeita à lotação.

Desde 2009, o Brasil sedia o Festival comKids, a versão latina do Festival Prix Jeunesse Internacional, iniciativa alemã reconhecida pela promoção da qualidade na TV infantil ao redor do mundo.

Neste ano, o evento profissional acontece de 12 a 17 de agosto, nos espaços do Sesc Consolação, Goethe-Institut São Paulo, Unibes Cultural, Espaço Itaú de Cinema e no Centro de Pesquisa e Formação Sesc (CPF). Em julho, o evento abrirá inscrições para as Conversas comKids e os Workshops internacionais. De 22 a 28 de agosto, acontecerá a Mostra comKids aberta ao público infanto-juvenil, nos CEUs participantes do Circuito Spcine, iniciativa da empresa de audiovisual de São Paulo. A programação completa está no site www.comkids.com.br.