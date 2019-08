A HBO estreia da série documental Babel SP em 1º de agosto, às 23h, no canal MAX. Realizada em parceria com a Filmegraph, a produção apresenta o encontro entre refugiados árabes e brasileiros sem-teto, que passam a compartilhar um prédio ocupado no bairro da Liberdade, região central de São Paulo, que recebeu o nome de Ocupação Leila Khaled.

Ao longo de sete episódios de 60 minutos, Babel SP explora o cotidiano da vida das 250 pessoas que, apesar das diferenças e dificuldades, encontraram uma maneira solidária de conviver. Juntas, elas superam preconceitos para reencontrar o senso de pertencimento, os valores familiares e a amizade, e tentam superar a destruição de seus passados através da construção do futuro.

Com direção e criação de André Amparo, a série mostra o caminho percorrido e as novas conquistas dos moradores do edifício, como o aprendizado, as oportunidades profissionais e o ativismo político. Destaca ainda o protagonismo feminino na ocupação e o papel do futebol como elo de união entre brasileiros e árabes.

Babel SP é produzido por Roberto Rios, Eduardo Zaca, Patricia Carvalho e Rafaella Giannini da HBO Latin America Originals, e por Samantha Capdeville, que também responde pela produção executiva, da Filmegraph.