Falabella lê texto em defesa do audiovisual © Edison Vara

Por Maria do Rosário Caetano, de Gramado (RS)

Miguel Falabella subiu ao palco do Palácio dos Festivais para apresentar “Veneza”, seu segundo longa-metragem como diretor (o primeiro foi “Polaróides Urbanas”, de 2008), acompanhado de atores e atrizes de sua numerosa equipe. Antes, porém, leu documento assinado por 63 entidades, em defesa de políticas públicas para o desenvolvimento do audiovisual brasileiro. Num de seus trechos, o documento defende “a permanência e independência” de uma Ancine “cada vez mais ativa, livre e desburocratizada, com foco no desenvolvimento de uma cinematografia forte, capaz de representar o Brasil em toda a sua diversidade”.

Falabella fez-se acompanhar, no palco, por alguns dos atores de seu filme coral. O elenco, dos mais numerosos, soma intérpretes de personagens aglutinadas em bordel decadente e integrantes de um circo. Dira Paes, Eduardo Moscovis, Carol Castro, Daniela Winnitz, André Mattos e Caio Manhete representaram o coletivo de atores, no qual se destacam a espanhola Carmen Maura (de “Mulheres à Beira de um Ataque de Nervos”, entre outros filmes de Pedro Almodóvar), a uruguaia Carmen Vives, a argentina Georgiana Barbarossa e a colombiana Carolina Virgüez. O filme é falado em português, espanhol, ‘portunhol’ e italiano. E conta com trilha sonora na qual destacam-se belos boleros latinos e, em momento especialíssimo e na voz de Du Moscovis, a ária “E Lucevan le Stelle”, da “Tosca”, de Puccini.

Se “Polaróides Urbanas” resultou em uma comédia sem graça e de pouco público, o mesmo não deve acontecer com “Veneza”. O filme, baseado em peça homônima do argentino Jorge Accame, sustenta-se em trama engenhosa e alimentada pelo poder da arte e da imaginação. Uma jovem e bela prostituta (Camila Vives) encontra o amor num cliente italiano, que promete desposá-la e levá-la à Veneza, cidade das pontes, gondoleiros e suspiros românticos. Mas a transferência do interior do Brasil para a Itália acabará por não concretizar-se. Muitos anos depois, já velha e cega, Gringa (agora vivida por Carmen Maura) tem um único desejo: conhecer Veneza e reencontrar o amado. As prostitutas de seu velho e decadente bordel não sabem como realizar o sonho da cafetina, pois vivem com dinheiro escasso.

Próximo ao bordel há um circo, mantido também com dificuldade e programação baseada no humor de dois palhaços e em melodramas descabelados. A encenação de um ingênuo e desmedido dramalhão circense, com fotografia em preto-e-branco, à moda do cinema mudo, constitui um dos bons momentos do filme. Afinal, por contraste, estabelece contraponto às coloridas imagens do puteiro e do circo, que, mesmo decadentes, são fontes de muitas e vivas cores.

A primeira parte de “Veneza” resulta em um filme anacrônico e pesado, apesar da qualidade do elenco e dos créditos técnicos (fotografia de Gustavo Hadba, direção de arte de Tulé Peake etc.). Mas, aos poucos, o poder da imaginação vai injetando vida à narrativa. O plano engendrado pela turma do bordel, em parceria com a trupe circense, para levar Gringa a Veneza inocula interesse e entusiasmo na plateia. O final, surpreendente, causa forte encantamento.

O filme e sua equipe foram aplaudidos, mas não com a mesma e contagiosa euforia de “Pacarrete”. Falta apenas um longa-metragem para completar a competição brasileira (o paulistano “30 Anos Blues”, de Andradina Azevedo e Dida Andrade, que será exibido nesta sexta, 23 de agosto). Quem esperava um grande desempenho de Carmen Maura teve que contentar-se em vê-la em papel mediano, já que não há protagonismo absoluto no filme (ao contrário do que ocorre em “Pacarrete” e “Hebe”). Além do mais, Gringa tem duas atrizes para interpretá-la (uma como a linda prostituta que foi na juventude e outra como a cafetina veterana, doente e cega).

Mais três filmes foram exibidos na sétima noite da mostra competitiva de Gramado: os curtas “A Ética da Hiena”, do paraibano Rodolpho de Barros, e o paulista “Sangro”, de Thiago Minamisawa, em parceria com Bruno H. Castro e Guto BR, e o longa chileno “Perro Bomba”, de Juan Cáceres.

“A Ética da Hiena” trouxe a nata dos atores paraibanos, mais uma vez, à tela do Palácio dos Festivais. Além de Marcélia Cartaxo, o filme conta com Susy Lopes (“Bacurau”), Fernando Teixeira (“Baixio das Bestas”), Servílio Gomes (“Baile Perfumado”), Tavinho Teixeira (“Sol Alegria”) e Daniel Porpino. Na narrativa, de 20 minutos, vemos um empregado em busca de seus direitos trabalhistas. Ele, com problemas de saúde, abre demanda contra a indústria onde trabalha. Advogados e outras figuras ligadas à busca de justiça trabalhista armaram conluio que exigirá atenção do espectador, pois o filme é sutil e lacunar. Conta, portanto, com a inteligência do espectador.

“Sangro” é uma animação sintética (apenas 7 minutos) e sofisticada. Recorrendo ao tríptico “Jardim das Delícias Terrenas”, de Hieronymus Bosch, e a imagens desenhadas sobre as páginas de um livro, o curta ilustra, dando asas à imaginação do espectador, depoimento de um portador do vírus da Aids. A voz, em off, relembra o momento da descoberta, as primeiras sensações e o turbilhão de sentimentos que se apoderou do narrador ao saber-se portador do HIV.

O jovem diretor chileno Juan Cáceres subiu ao palco do Palácio dos Festivais na companhia de seu protagonista, o haitiano Steevens Benjamin, de 23 anos, e de sua diretora de fotografia, Valeria Fuentes. E avisou: “aqui estamos com uma ‘película calejera’, realizada sem roteiro e com muita liberdade narrativa. Um filme para jovens, urgente, de baixo custo, produzido de forma totalmente independente”. Valéria acrescentou: “para materializar esta urgência e estar perto dos atores, preferimos usar a câmara na mão”.

“Perro Bomba” acompanha a trajetória de Steevens Benjamin, um imigrante, que chegara do Haiti para tentar a vida em Santiago do Chile. Ele encontra trabalho na construção civil. Um dia, perde a cabeça. Agride o patrão (Alfredo Castro, protagonista de “De Longe Eu te Vejo”, Leão de Ouro em Veneza e ator constante nos filmes de Pablo Larraín). Afinal, ao ouvir discurso discriminatório (haitianos seriam preguiçosos e portadores de vírus da Aids), o jovem não se conteve. Seu ato violento foi parar nas manchetes dos jornais. Até a comunidade haitiana, muito religiosa, o condenou.

Imigrante, negro, pobre e… violento. Apesar de reiterados pedidos de desculpa e da ajuda de uma ONG que atende a imigrantes, a vida de Steevens não será fácil. O filme utiliza inserções musicais de artistas jovens e negros (rappers etc.) em meio à narrativa, constituindo vibrante contraponto às agruras do imigrante, que perambula pelas ruas.

O haitiano contou, no palco, que veio da zona rural do país centro-americano e que sempre sonhou em ser ator. Estava, portanto, feliz com sua estreia — e como protagonista — de um longa-metragem. “Perro Bomba” recebeu prêmios em diversos festivais (Munique, Málaga, Toulouse e Guadalajara). Está no páreo para o troféu Kikito de melhor filme latino-americano.