A Expocine, maior evento da América Latina voltado à indústria cinematográfica, prorrogou, até o dia 16 de agosto, o prazo de inscrições para o pitching e rodada de negócios, através do site www.expocine.com.br/pg-pitching. O projeto estreia na feira esse ano e conta com o apoio institucional da BRAVI (Brasil Audiovisual Independente). Os produtores têm a oportunidade de participar de encontros com distribuidoras, como O2 Play, Boulevard Filmes, Downtown Filmes, Elo Company, Galeria Distribuidora, Globo Filmes, Pandora, Paramount Pictures, Sato Co. Ltda., Walt Disney Company Brasil e Warner Bros Pictures. A convenção, organizada pela Tonks, acontece de 1 a 4 de outubro, na cidade de São Paulo, com o objetivo de fomentar negócios, apresentar e discutir tendências do mercado de cinema para os segmentos de exibição, distribuição e produção audiovisual.

A atividade será realizada em duas modalidades. O pitching do audiovisual, que pode ser assistido pelo público credenciado do evento, apresenta projetos selecionados a uma plateia de compradores nacionais e internacionais com a presença de um moderador. Já a rodada de negócios promove encontros pré-agendados e individuais entre produtores e players.

Com o tema O Hub da Tela Grande, a feira está ainda maior na sua sexta edição: 24 palestras, 75 expositores, curso na área de marketing digital promovido pela FAAP (Fundação Armando Álvares Penteado) e gestão de projetos audiovisuais ministrado pela FGV (Fundação Getulio Vargas), além da realização do pitching e rodada de negócios.