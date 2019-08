O Los Angeles Brazilian Film Festival (LABRFF) prorrogou as inscrições para sua 12ª edição, que será realizada de 13 a 17 de outubro, na Califórnia. Agora, quem deseja participar do evento tem até o dia 31 de agosto para se inscrever, através do site filmfreeway.com. Os selecionados serão divulgados no dia 7 de setembro.

No total, quatorze categorias concorrerão ao Troféu LABRFF. Os filmes serão avaliados pelo júri oficial, que será divulgado nos próximos dias. A programação do festival inclui mostras competitivas e paralelas, palestras e workshops. Uma das grandes novidades deste ano é a Mostra Young Filmmakers, primeira mostra competitiva entre estudantes brasileiros e americanos.

Podem participar da Seleção Oficial 2019 filmes produzidos a partir de 2017 e que não tenham estreado nos Estados Unidos. Além das produções feitas no Brasil, o LABRFF também aceita filmes feitos por brasileiros que residem no exterior ou filmes que tenham talentos brasileiros envolvidos na produção. Neste último caso, as produções estarão concorrendo a um troféu especial pelo reconhecimento do projeto.