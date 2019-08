Com estreia prevista para 9 de agosto, exclusivamente na Netflix, Sintonia contará com seis episódios de 40 minutos em sua primeira temporada. A série foi criada por KondZilla, Guilherme Quintella e Felipe Braga, e escrita por Guilherme Quintella, Duda Almeida e Thays Berbe, contando com Pedro Furtado como roteirista-chefe.

A produção é de Rita Moraes, Felipe Braga e Alice Braga. Felipe Braga também atua como produtor executivo criativo. O show foi dirigido por Johnny Araújo e KondZilla.

Narrada do ponto de vista de três personagens, a história de Sintonia explora os universos da música, crime e religião, na capital de São Paulo. Doni, Nando e Rita cresceram juntos na mesma favela, onde foram influenciados pelo fascínio do funk, tráfico das drogas e a igreja. Cada um deles transforma suas experiências de infância em caminhos muito divergentes. Apesar de tentarem levar uma vida diferente de onde cresceram, percebem que não podem depender de ninguém, mas um sempre fortalece o sonho do outro.

A história, criada e dirigida por Kondzilla, retrata a sua visão para os temas relacionados à juventude, questões sociais e ambições humanas, além de divulgar a realidade da favela para o Brasil e o mundo, com uma pauta de justiça social e inclusão e foi inteiramente coreografada por Tainá Grando.

Neste contexto, logicamente, a música e o som da periferia, com todas as suas manifestações artísticas são destaque. O canal Kondzilla, maior canal do YouTube do Brasil, acumula bilhões de visualizações, e ganhou destaque e notoriedade, principalmente suas produções de funk, gênero musical marcado pelo ritmo envolvente e pelas danças, que saiu dos guetos e favelas para ganhar o mundo.