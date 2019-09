A 9ª edição do BrLab, único laboratório internacional de desenvolvimento de projetos audiovisuais no Brasil, que acontece de 3 a 9 de outubro, em São Paulo, realiza, em parceria com o BrPlot – Encontro de Roteiristas, uma série de mesas e debates com renomados roteiristas, autores, produtores, entre diversos outros profissionais do audiovisual do Brasil.

Com curadoria de Thiago Dottori, o evento reúne nomes como Paulo Cursino (De Pernas pro Ar, Até que a Sorte nos Separe), Tati Bernardi (Meu Passado me Condena, Qualquer Gato Vira-Lata), Felipe Braga (Marighella, Sintonia), Carolina Kotscho (Hebe), Vera Egito (Todas as Canções de Amor, Amores Urbanos), Rosane Svartman (Bom Sucesso, Malhação), Maíra Bühler (Diz a Ela que me Viu Chorar), Maria Camargo (Assédio), Aleksei Abib (A Via Láctea, Elena, De Menor), Patrícia Andrade (Nise: O Coração da Loucura, Gonzaga: De Pai pra Filho), LG Bayão (Detetives do Prédio Azul, Cine Holliúdy), Marton Olympio (Sequestro Relâmpago, As Canalhas), Gabriela Amaral Almeida (O Animal Cordial), Jaqueline Souza (O Tempo das Coisas), Chico Mattoso (Pedro, Bang Bang), Felipe Sant’angelo (Feras, Amigo de Aluguel), Jaqueline Vargas (Floribella, Sessão de Terapia), Duda de Almeida (Sintonia, Self), além da jornalista Ana Paula Sousa e Paula Vergueiro, advogada e especialista em Direitos Autorais.

Além das mesas e debates, o evento promove o lançamento do livro com o roteiro do longa Que Horas Ela Volta?, de Anna Muylaert, que é considerado um dos grandes filmes da história recente do cinema brasileiro. O livro traz prefácio inédito de Eliane Brum, além de fotos de bastidores, e curiosidades sobre a escrita do roteiro e o processo do filme. O evento acontece no dia 6 de outubro, às 19h, no Cinesesc, com a presença da diretora e elenco. O filme será exibido às 17h. A entrada é aberta ao público e gratuita.

Já no dia 4, às 19h30, haverá uma sessão comentada com o diretor João Pedro Rodrigues e o roteirista João Rui Guerra da Mata do polêmico O Ornitólogo, no Instituto Moreira Salles.

O público poderá conferir na Sala 4 do Espaço Itaú de Cinema, alguns filmes que passaram pelo BrLab ainda em fase de desenvolvimento. São eles: “Rifle”, de Davi Pretto, “As Herdeiras”, de Marcelo Martinessi, e o filme peruano, inédito no Brasil, “Todos Somos Marinheiros”, que será exibido na presença de seu diretor Miguel Angel Moullet, no dia 6, às 17h.