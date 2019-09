A minissérie “Jungle Pilot”, uma produção da Giros Filmes e NBCUniversal International Distribution, dirigida por Belisario Franca e Marcia Faria, com roteiro de Carol Garcia, Davi Kolb e Pedro Perazzo e redação final de Bianca Lenti, conta com cinco episódios e estreia dia 15 de setembro, às 23h, no Universal TV.

O enredo apresenta a companhia amazonense de táxi aéreo Jungle Pilot, que beira a falência pela má administração dos irmãos e sócios, Júlio César (Démick Lopes), e Maciel (Álamo Facó), que se envolvem em esquemas ilegais para saldar as dívidas da empresa. Após um acidente com um dos aviões, Júlio e Núbia (Clarissa Pinheiro), pilota da companhia, são os primeiros a chegar ao local, encontrando uma mala com uma quantia milionária.

A minissérie marca a estreia da Giros Filmes em superproduções de dramaturgia com o canal.