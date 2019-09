Há uma semana para o fim do prazo de inscrições para a Mostra Competitiva do 52° Festival de Brasília do Cinema Brasileiro, mais de 500 realizadores já encaminharam suas obras. Os interessados têm até as 23h59 do dia 13 de setembro para preencherem o formulário e inscreverem seus trabalhos por meio do site www.festivaldebrasilia.com.br.

A lista dos filmes selecionados para a Mostra Competitiva será divulgada até o dia 15 de outubro. Sete obras com duração igual ou superior a 70 minutos concorrerão ao Troféu Candango na categoria de longa-metragem; e 14 com duração inferior a 30 minutos disputarão entre os curtas.

A seleção dos filmes será feita por comissões curadoras constituídas por profissionais com comprovada experiência na área de cinema brasileiro, sendo cinco integrantes para selecionar os longas e outros cinco para escolher os curtas-metragens.

Com prêmios em dinheiro para os vencedores em todas as categorias e um olhar diferente, voltado também para os negócios, a 52ª edição do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro acontecerá de 22 de novembro a 1º de dezembro. Com isso, o evento, que é realizado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal, em parceria com o Instituto Alvorada Brasil, voltará às suas origens, fechando o calendário anual de premiações.

O Festival de Brasília do Cinema Brasileiro tem uma proposta diferente em 2019. Uma comissão foi formada para elaborar um novo formato conceitual para o tradicional evento, com ênfase em estrutura, premiações, economia criativa, fomento ao ambiente de negócios, profissionalização e qualificação do setor. Assim, o festival se imbui da missão de reafirmar a qualidade da produção brasileira e debater as condições necessárias para o seu desenvolvimento. Como ferramenta para esse diálogo, prepara a mostra paralela Território Brasil, que contemplará produções de todos os Estados, expondo a diversidade do cinema brasileiro.

Confira a premiação que será oferecida pelo festival este ano:

Categoria longa-metragem

Melhor Filme de longa-metragem: R$ 50.000,00

Melhor Direção: R$ 30.000,00

Melhor Ator: R$15.000,00

Melhor Atriz: R$ 15.000,00

Melhor Ator Coadjuvante: R$ 10.000,00

Melhor Atriz Coadjuvante: R$ 10.000,00

Melhor Roteiro: R$ 10.000,00

Melhor Fotografia: R$ 10.000,00

Melhor Direção de Arte: R$ 10.000,00

Melhor Trilha Sonora: R$ 10.000,00

Melhor Som: R$ 10.000,00

Melhor Montagem: R$ 10.000,00

Prêmio Especial do Júri: R$ 10.000,00

Categoria curta-metragem

Melhor Filme de curta-metragem: R$ 20.000,00

Melhor Direção: R$ 10.000,00

Melhor Ator: R$ 5.000,00

Melhor Atriz: R$ 5.000,00

Melhor Roteiro: R$ 5.000,00

Melhor Fotografia: R$ 5.000,00

Melhor Direção de Arte: R$ 5.000,00

Melhor Trilha Sonora: R$ 5.000,00

Melhor Som: R$ 5.000,00

Melhor Montagem: R$ 5.000,00

Prêmios do Júri Popular

Melhor longa-metragem: R$50.000,00

Melhor curta-metragem: R$20.000,00