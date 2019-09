Além da exibição de filmes chineses e nacionais, a Mostra de Cinema ChinaBrasil, que será realizada entre os dias 23 e 25 de setembro, no Espaço Itaú de Cinemas, promove uma oficina e um talk show sobre roteiro e um debate sobre direito autoral nas produções audiovisuais. São 45 vagas em cada uma das atividades com inscrições gratuitas e feitas meia-hora antes no local.

No dia 23, das 14h às 17h30, a roteirista Regina Antonini (“Doidas e Santas” e “Uma Pitada de Sorte”) e Homero Mendes (colaborador nas novelas “Sol Nascente”, “A Favorita”, “Páginas da Vida” e “Laços de Família”) ministram uma oficina de roteiro, dando dicas para construir um bom script. Mais tarde, das 18h às 19h30, o roteirista Marcelo Saback (“Divã” – Prêmio de Melhor Roteiro no 13º Brazilian Filme Festival de Miami, “De Pernas pro Ar” e “De Pernas pro Ar 2”, “Cilada.com”, “S.O.S – Mulheres ao Mar”, “Linda de Morrer” e “Loucas pra Casar”) e a roteirista Regina Antonini conversam com o público sobre o tema.

Já dia 25, de 15h às 17h30, é a vez de um debate sobre ”Direitos Autorais e os Criadores do Audiovisual” com os cineastas Sylvio Back, Antonio Fontoura e Ricardo Pinto, com a roteirista Sylva Palma e com o advogado Daniel Pitanga. Paralelamente às atividades, 12 filmes, entre nacionais e chineses, serão exibidos, entre eles o inédito “Diminuta”, com Reynaldo Gianecchini e Carlos Vereza, que fará pré-estreia às 21h30, do mesmo dia.

A curadoria da mostra é de Antonio Leal (diretor e idealizador do CINEfoot) e do documentarista Hélio Pitanga (“Arpoador”/2016 e “Som, Sol e Surf”/18). Idealizada por Arthur Chen, empresário chinês naturalizado brasileiro, o evento tem o objetivo de promover o intercâmbio cultural entre os dois países, abrindo espaço para a difusão do cinema chinês para o público carioca.