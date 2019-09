“Vai que Cola 2 – O Começo”, dirigido por César Rodrigues, revela a história de como a turma mais famosa do Méier se conheceu. O longa se passa num ponto anterior ao primeiro filme da franquia e à série de TV do Multishow. A casa de Dona Jô (Catarina Abdalla) não era pensão e ela vivia sozinha com Jéssica (Samantha Schmütz), uma adolescente em fase de prestar vestibular. Já Ferdinando (Marcus Majella) e Máicol (Emiliano d’Avila) ainda sonhavam em vir morar no Rio. Enquanto Terezinha (Cacau Protásio) morava no Morro do Cerol com seu amado Tiziu. O longa chega aos cinemas no dia 12 de setembro, com distribuição da H2O Films.

Neste segundo filme, o público vai matar a curiosidade e conhecer a figura de Tiziu (Fábio Lago), grande amor da vida de Terezinha, que nunca foi revelada anteriormente. O grupo todo se encontra, justamente, em uma feijoada que Terezinha organiza para o marido. Estão também no elenco do filme Fiorella Mattheis, Silvio Guindane, Érico Brás, Alice Morena, Paulinho Serra, Mary Sheyla, Sergio Mallandro e Marcelo Medici.

O longa é uma coprodução Conspiração Filmes, A Fábrica, Universal Pictures International e Globo Filmes. O filme é derivado da série “Vai que Cola”, exibida pelo Multishow, que completa sete temporadas no ar e, no segundo semestre deste ano, ganha uma nova temporada com episódios inéditos.