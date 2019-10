Em “Amor Assombrado”, de Wagner de Assis, Vannessa Gerbelli é Ana Clara, uma escritora de sucesso, esquizofrênica, que convive com os personagens de seu livro na sua rotina.

Inspirado livremente no conto “Pente de Vênus”, de Heloísa Seixas, “Amor Assombrado” conta a história de uma autora de sucesso, casada com um arquiteto e que mora na mesma casa em que seus pais morreram. Em crise, ela está se esforçando para escrever um novo trabalho, até que Carlos (Guilherme Prates), sua paixão da juventude, ressurge com a mesma aparência do passado, confundindo-a. Sem saber se ele está vivo ou morto, Ana Clara precisará reescrever a história mais difícil de sua vida.

“Amor Assombrado” tem também no elenco Carmo Dalla Vecchia, Carolina Oliveira, Kiria Malheiros, Giovana Gold, Bia Sion, Nizo Neto e Cosme dos Santos. A direção e o roteiro são de Wagner de Assis (roteirista e diretor dos filmes “Kardec”, “Nosso Lar” e “A Menina Indigo”). A produção é da Cinética Filmes.

A estreia nos cinemas está marcada para 10 de outubro.