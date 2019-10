Um Contra Todos

O Brasil é o país com mais indicações ao International Emmy Awards 2019, premiação que reconhece as melhores produções para televisão criadas fora dos Estados Unidos. São nove produções brasileiras e oito delas são de associadas BRAVI. O Reino Unido vem logo atrás do Brasil, com seis indicações.

Entre os indicados está Especial de Natal, do Porta dos Fundos, exibido pela Netflix, na categoria Comédia. Na sátira, são reveladas as verdades e os desafios da última ceia, quando Jesus desapareceu e os apóstolos precisam encontrá-lo e assim desvendar o que aconteceu na noite anterior.

A Primeira Pedra, de Vladimir Seixas, é o primeiro trabalho da Couro de Rato a concorrer ao Emmy Internacional, e um dos únicos seis documentários brasileiros de toda história na competição do festival. O longa foi vencedor do 8º pitching de coprodução realizado anualmente pelo Canal Futura, que na ocasião buscava projetos alinhados à temática direitos humanos.

A Conspiração está concorrendo com as séries Um Contra Todos, para a Fox, na categoria Drama Series, Sob Pressão, para a Globo, Melhor Atriz para Marjorie Estiano; e Magnífica 70, para a HBO, como Programa em Horário Nobre Estrangeiro.

Raphael Logam concorre na categoria de melhor ator por sua atuação em Impuros, da Barry Company para a Fox. Após ingressar no exército, Evandro do Dendê, um jovem da periferia carioca, perde o irmão mais novo, morto numa negociação do tráfico. A vingança desperta seu lado selvagem, e ele se torna líder de uma das maiores organizações criminosas do mundo.

Hack the City é a primeira obra da Yourmama a concorrer ao Emmy Internacional e destaca a força de conteúdos com propósitos verdadeiros nas competições. A obra foi criada em conjunto com a Fox e foi exibida no canal National Geographic.

Foram indicados ainda Se Eu Fechar os Olhos Agora, da Globo, como Melhor Minissérie ou Filme para TV, e Ópera Aberta – Os Pescadores de Pérolas, da O2 Filmes para a HBO, na categoria Programa de Arte.

A cerimônia de premiação do International Emmy Awards acontece dia 25 de novembro, em Nova York.