“A Vida Secreta dos Casais”, série original da HBO Latin Americ,a criada e estrelada por Bruna Lombardi, estreia em 13 de outubro, às 21h, no canal HBO, na HBO GO e também no aplicativo HBO Inclusão (HBO IN).

Em dez episódios, a segunda temporada de ”A Vida Secreta dos Casais” dá sequência à instigante história que explora as perigosas relações entre o mundo corporativo e a política. Kim Riccelli assina a direção da trama ao lado de Carlos Alberto Riccelli. Bruna Lombardi volta a interpretar a sexóloga e terapeuta Sofia Prado, diretora do Instituto Tantra, que agora se unirá ao investigador Luís (Carlos Alberto Riccelli) e ao jornalista Vicente (Alejandro Claveaux) para elucidar o assassinato de Daniel (João Paulo Lorezon), já nos primeiros episódios.

A trama traz à tona um grupo de hackers que tentam obter arquivos sigilosos sobre a rede de corrupção comandada pelo banqueiro e empresário Edgar Eleno Andreazza (Paulo Gorgulho). Para proteger seus negócios, o banqueiro se aproximará do vice-presidente Zairo (Leonardo Medeiros), quem tomará posse com a morte do presidente da República.

Duas novidades da temporada são a entrada no elenco da atriz Mayana Neiva, que viverá Cassandra, esposa de Zairo, e de Laerte Coutinho, que fará uma participação especial em um dos episódios. O elenco principal conta com nomes como Virginia Cavendish, Fernando Alves Pinto, Ondina Clais, Hugo Bonemer, Camila dos Anjos, André Loddi, Mel Lisboa, Natallia Rodrigues e Wandi Doratiotto.

A produção é de Luis F. Peraza, Roberto Rios e Eduardo Zaca, da HBO Latin America Originals; Bruna Lombardi e Carlos Alberto Riccelli, da Pulsar; e Geórgia Costa Araújo, da Coração da Selva. O roteiro é de Bruna Lombardi e a direção de Kim Riccelli e Carlos Alberto Riccelli.