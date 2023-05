“Minha Irmã e Eu”, de Susana Garcia, tem participação de Chitãozinho e Xororó

Foto © Ellen Soares

Os sertanejos Chitãozinho e Xororó fazem uma participação especial no longa “Minha Irmã e Eu”, de Susana Garcia (“Minha Mãe é Uma Peça 3”, “Minha Vida em Marte”), estrelado por Ingrid Guimarães e Tatá Werneck. Na trama, Mirian (Ingrid) e Mirelly (Tatá) tentam encontrar a mãe Dona Márcia (Arlete Salles) em um show da dupla, na qual ela foi backing vocal quando jovem. A cena foi rodada durante o espetáculo em homenagem aos 50 anos de carreira de Chitãozinho e Xororó.

“Minha Irmã e Eu” conta a história das irmãs Mirian e Mirelly, que não realizaram o sonho da mãe de se tornarem uma dupla sertaneja. Naturais do estado de Goiás, as irmãs seguem caminhos opostos na vida e ainda por cima vivem às turras. Mas, apesar de não se darem bem, as personagens se sentem conectadas através do gênero musical, que resgata suas memórias afetivas.

O filme é uma produção da Paris Entretenimento em coprodução com Globo Filmes, Globoplay, TV Globo e Telecine. A estreia oficial está marcada para 4 de janeiro de 2024 nos cinemas, mas já contará com sessões antecipadas a partir de 28 de dezembro.