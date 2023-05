22ª Goiânia Mostra Curtas abre inscrições para filmes

O Icumam Cultural e Instituto abriu as inscrições para filmes da 22ª Goiania Mostra Curtas, até 3 de junho, pelo site www.goianiamostracurtas.com.br. Os inscritos serão analisados pela curadoria das mostras competitivas e a lista com os selecionados está prevista para ser divulgada até o dia 4 de julho, podendo haver prorrogação a critério da organização.

Podem ser inscritas obras audiovisuais de todos os gêneros com duração máxima de 25 minutos, finalizadas a partir de janeiro de 2022 e que tenham cópia de exibição em formato digital, de acordo com as especificações técnicas previstas no regulamento disponível no site oficial do festival.

A participação na 22ª GMC é gratuita. Os filmes vencedores das mostras competitivas levam prêmios em produtos e serviços fornecidos por parceiros da indústria audiovisual, com foco no incentivo à produção. O júri oficial que elegerá os vencedores é formado por realizadores, roteiristas, diretores, críticos e pesquisadores de cinema.

Este ano o festival terá quatro mostras competitivas: Curta Mostra Brasil, Curta Mostra Goiás, Curta Mostra Animação com júri oficial e a 21ª Mostrinha, voltada para ao público infanto-juvenil, somente júri popular. Além dessas, terá uma outra sem caráter competitivo: a Curta Mostra Especial, que a cada edição aborda temáticas relevantes do cotidiano para promover a reflexão, a representatividade e a discussão sobre o assunto escolhido.

A 22ª edição da Goiânia Mostra Curtas será realizada presencialmente de 3 a 8 de outubro, no Teatro Goiânia. A programação inclui a exibição de filmes produzidos em 2022, mostras competitivas e não-competitivas, além de atividades formativas, homenagem e outras atrações.