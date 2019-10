Castelo Branco, o primeiro presidente do ciclo militar (1964-1984) foi evocado com humor. “Fui pautado” – conta Barreto – “para fotografar o marechal, que media 1,60m, ao lado do presidente francês, Charles De Gaulle, que media mais de dois metros. Fui impedido. Me retiraram, com brutalidade, do lugar onde os dois presidentes se encontravam”.

A história de Fernando Collor de Mello envolveu as filmagens de “Joana Francesa”, de Carlos Diegues, nos anos 1970. O filme, protagonizado pela atriz francesa Jeanne Moreau, foi realizado em Alagoas, com apoio de Arnon Collor de Mello, pai do futuro presidente. O político alagoano pediu à trupe que encaixasse o filho na produção do filme. Ele foi escalado como assistente de produção. A função dele consistia em, “num belo carro, conduzir a estrela francesa para o set de filmagem e, depois, levá-la de volta ao hotel”. Um dia, “Collor teria provocado algum dissabor à atriz, que fez um ultimatum: ou ele ou eu”. Diegues teria, então, demitido o jovem assistente de produção. Quando assumiu a presidência da República, Collor acabou com a Embrafilme e o Concine. Barretão, então, comentou com Diegues: “ele se vingou da demissão durante as filmagens de Joanna Francesa”.

Sobre Luiz Inácio Lula da Silva, de quem Barretão produziu a cinebiografia “Lula, o Filho do Brasil”, o relato é social e político. O produtor defende o presidente de origem operária recorrendo a metáfora que pediu emprestada a um articulista norte-americano. O analista escreveu que “um vidro embaçado separara abissalmente a elite das camadas populares brasileiras” e que “Lula seria o pano molhado que diminuiria tal embaçamento”. Frente às conturbações de 2015, data da entrevista de Barreto a Geneton, o produtor defende as duas gestões de Lula e lamenta que “a Petrobras, conquista brasileira, que custou o suicídio de Vargas, esteja, junto com outras grandes empresas nacionais, sob ameaça”. Para concluir: “se donos de empreiteiras, grandes empresas brasileiras, erraram, que a punição seja a eles e não a tais empresas, essenciais ao desenvolvimento do país”.

Além da entrevista dada a Geneton, “Barretão” se compõe com muitas imagens de arquivo, com fotos fixas realizadas pelo repórter fotográfico e com dezenas de trechos de documentários produzidos, ou não, pelo cearense que radicou-se, no Rio, na juventude, e quis ser jogador de futebol (atuando até no juvenil do Flamengo). Os trechos mais recorrentes são de “Les Carnets Brésiliens”, de Pierre Kast, importante documentário sobre o Cinema Novo, realizado em 1965/66.

O Cinema Novo, aliás, é tema de muitas lembranças de Barretão. Ele dedica espaço especial a três dos cineastas que partiram cedo: Glauber Rocha, Joaquim Pedro de Andrade e Leon Hirszman. “Perder os três tão cedo” – comenta, recorrendo a metáfora futebolística –, “foi como perder, se isto tivesse acontecido, ao mesmo tempo, Pelé, Garrincha e Didi”. Barreto evoca, também, Nelson Pereira dos Santos, com quem retomaria a vitoriosa parceria de “Vidas Secas” em outra adaptação de Graciliano Ramos (“Memórias do Cárcere”, 1984).

Os três montadores do filme condensaram centenas de trechos de obras ficcionais ou documentais produzidas por Barreto (“Garrincha Alegria do Povo”, ”Índia, a Filha do Sol”, Inocência”, “Bossa Nova” etc.) e construíram uma narrativa envolvente. Há, porém, um prólogo dispensável, já que construído com depoimentos genéricos e visualmente muito pobres. O filme é aberto, antes dos créditos introdutórios, com breves falas do cubano Julio García Espinoza, do chileno Miguel Littín e de vozes referendadoras dos EUA e Europa. Além de superficiais, aquelas “cabeças falantes” contrariam o projeto estético do filme, que deseja contar a história do produtor e diretor de fotografia por ele mesmo. A obra de Luiz Carlos Barreto fala por si só, não necessita de tal muleta. Que fique para a versão televisiva (ou para o extras do DVD) e jamais chegue às telas do cinemas. O filme será lançado em 2010, pela distribuidora Pagu Filmes, de Bruno Beauchamps. Depois, será exibido pelo Canal Brasil, um de seus coprodutores.

OUTROS DOCUMENTÁRIOS DA MOSTRA SP

A Mostra SP apresenta, até a próxima quarta-feira, dia 30, uma série de documentários inéditos no Brasil. A Revista de CINEMA destaca alguns deles:

“Gay Chorus Deep Sound” (“Coro Gay no Sul Profundo”, em tradução livre) – Direção de David Charles Rodrigues, um norte-americano de origem brasileira (com português fluente). O filme acompanha um coral de 300 vozes, composto com homens gays, que visita Estados do Sul dos EUA, onde as leis antidireitos dos homossexuais tornaram-se draconianas desde que o país elegeu um presidente ultraconservador, Trump. Com belas imagens, o filme, marcado pela fraternidade e pelo diálogo, mostra o maravilhoso repertório dos cantores gays. E, em determinadas cidades, o coral masculino ganha a contribuição milionária de similar gospel, formado com vozes negras, masculinas e femininas, da América Profunda.

“Family Romance Ltda”, do alemão Werner Herzog – O prolífico realizador alemão, agora radicado nos EUA, realiza um filme de rara beleza e temática das mais surpreendentes: uma empresa japonesa “aluga pessoas” para preencherem a falta de parentes que morreram. Uma menina, que sofre com a falta do pai recebe um “pai-ator” alugado pela empresa. Filmado integralmente no Japão, em tempo de cerejeiras floridas.

“Babenco – Alguém Tem que Ouvir o Coração e Dizer: Parou” – Primeiro longa-metragem da atriz Bárbara Paz, vencedor da competição de “melhor documentário sobre cinema” no Festival de Veneza (o filme brasileiro derrotou “Andrey Tarkowsky: Uma Oração de Cinema”). Bárbara registra os anos derradeiros de Hector Babenco, em especial o das filmagens de “Meu Amigo Hindu”, até sua morte recente. O faz com imenso amor, num filme que evoca a morte, sem ser mórbido. Em belo registro em preto-e-branco (nesta cor aparecem “Pixote”, “O Beijo da Mulher Aranha”, “Brincando nos Campos do Senhor” etc.), o filme constrói atmosfera das mais envolventes.

“Andrey Tarkowsky: Uma Oração de Cinema”, de Andrey A. Tarkovsky – O filho do grande realizador russo evoca memórias e filmes do pai, um dos maiores cineastas da história soviética. O próprio diretor de “Solaris” e “Stalker” fala de sua obra e expõe suas ideias, profundamente ligadas a quatro nomes evocados com frequência, Tolstoi, Bach, Leonardo da Vinci e Robert Bresson. E o bardo inglês, Shakespeare. O filme mostra a busca religiosa (pela espiritualidade) do grande cineasta russo e lembra de seu exílio na fase derradeira. Abandonou a URSS e, na Itália, realizou “Nostalgia” e, na Suécia, “O Sacrifício”. Tarkowsky culpa o colega (ator e) cineasta Serguei Bondarchuk, integrante do júri, em Cannes, pela não premiação de “Nostalgia”. Ligado ao poder cultural soviético, Bondarchuk teria dito que o filme não representava seu país. Ou seja, era italiano, não soviético.

“Beco”, segundo longa-metragem do pernambucano Camilo Cavalcante – O filme, um documentário enxuto, concentra suas atenções num beco, no bairro recifense de Afogados, que reune bares frequentados por gente anônima, a maioria empenhada em consumir altas doses etílicas e chorar suas perdas amorosas. Um dos depoimentos mais tocantes é de um velho cego.

“Passagens”, de Lúcia Nagib e Samuel Paiva – Dupla de professores universitários se propõe a refletir sobre o cinema pernambucano que, algumas vezes em parceria com São Paulo, renovou a produção brasileira na segunda metade dos anos 1990, até nossos dias. De “Baile Perfumado”, de Ferreira e Caldas, a “Aquarius”, de Kleber Mendonça. Com espaço, também, para os filmes de Tata Amaral (“Um Céu de Estrelas,” “Antônia”), Beto Brant (“O Invasor” e “Crime Delicado”) e Fernando Meirelles (“Cidade de Deus” e “Ensaio sobre a Cegueira”).

“O Mês que Não Terminou”, de Francisco Bosco e Raul Mourão – O longa documental dos dois artistas cariocas reflete sobre as consequências das manifestações de junho de 2013 na história contemporânea brasileira, que culminariam com a eleição de Jair Bolsonaro. Imagens de arquivo (em especial os poderosos registros da Mídia Ninja) somam-se a intervenções plásticas de artistas como Nuno Ramos, Cabelo e o próprio Raul Mourão.