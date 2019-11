Estão oficialmente abertas as inscrições para a 2ª edição do Matapi – Mercado Audiovisual do Norte, que acontece, entre os dias 27 e 30 de novembro, em Manaus. O evento, uma realização da Dabacuri Projetos e Produções e da Leão do Norte Consultorias e Produções Audiovisuais, terá uma agenda com quatro dias de atividades, que têm como objetivo contribuir na capacitação dos empreendedores para a realidade do mercado audiovisual, estreitar conexões entre as cadeias produtivas e promover a circulação dos produtos feitos na Região do CONNE (Centro-Oeste, Norte e Nordeste) em outras janelas de exibição. As inscrições são gratuitas e já estão disponíveis no site oficial do Matapi, por meio do link http://bit.ly/369LMDY.

Em seu segundo ano, o evento reuniu uma variada programação, que vai desde Rodadas de Negócios, Clínicas Jurídicas e Masterclasses a Consultorias, Painéis e Palestras. O Matapi acontecerá em dois locais distintos da capital amazonense, com abertura no Teatro Amazonas e atividades no Centro Cultural Palácio da Justiça, ambos no Centro de Manaus.

Entre os destaques desta edição, está um prêmio em parceria do Matapi com o Itamaraty e o Festival de Guadalajara/Talents, que será concedido ao responsável pelo melhor pitching da 2ª edição do evento. O escolhido terá a oportunidade de participar do Talent Project Market do Festival de Guadalajara, no México, e ganhará entrada direta para o programa. A premiação será entregue pelo mexicano Fernando García, que estará à frente do painel Mercados audiovisuais na América Latina: pontes a se construir.

Além do prêmio, o Matapi estará recheado de convidados nacionais e internacionais, como Diego Medeiros e Thaís Sales (Sales e Medeiros Advogados), Paula Gomes (Olhar Distribuição), Jorane Castro (CONNE), Luciana Pilon (Mov-Uol), Vânia Lima (TêmDendê Produções), Carol Misorelli (Taturana Mobilização Social), Natalia Amarante (Canal Curta), Camila Lamha (Canal Brasil), André Araujo (NordesteLab), Sandino Saraiva (Malbicho Cine) e Rachel Daisy Ellis, produtora do sucesso Divino Amor (2019) com mais de 100 prêmios no currículo.

Mais informações a respeito do evento podem ser adquiridas através do e-mail comunicacao.matapi@gmail.com.