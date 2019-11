Quando botou os pés no trem com destino a Roma, Samuel estava certo de que passaria a tarde com o filho Elio e depois seguiria para uma universidade, participar de uma palestra. Mas, durante o trajeto, um telefonema e um encontro inesperado no vagão tiraram seus planos completamente dos trilhos. Com o encontro familiar convenientemente desmarcado, Samuel desembarca na cidade eterna com um novo amor e cheio de planos para novas temporadas em sua casa de veraneio.

Este é o ponto de partida de Me Encontre, o novo e aguardadíssimo livro de André Aciman, que retoma a fascinante jornada de Elio e Oliver, iniciada em Me Chame pelo seu Nome. O best-seller, lançado pela Intrínseca em 2018, deu origem ao filme dirigido pelo italiano Luca Guadagnino, coprodução brasileira que venceu o Oscar de melhor roteiro adaptado. Elio é agora um renomado pianista que acaba se mudando para Paris, onde vive um romance com um homem mais velho. Enquanto isso, Oliver leva uma vida comum de pai de família, como professor na Nova Inglaterra, quando decide cruzar novamente o Atlântico, movido pelo gatilho dos primeiros acordes de uma música que o transporta no tempo para os dias de idílio na Itália.

Em Me Encontre, Aciman revisita seus personagens por meio de uma narrativa que vai sendo tecida aos poucos, até chegar ao esperado reencontro de Elio e Oliver. É perceptível a mudança dos dois desde os eventos do primeiro livro. Ambos estão mais maduros e mergulharam em outros relacionamentos. O que permanece é a delicadeza e a pungência de Me Chame pelo seu Nome, trazendo-nos de volta ao relato do que há de mais perene em matéria de sentimento. Dos detalhes íntimos às nuances emocionais, o livro nos mostra do que é feita a substância da paixão e nos pergunta se, de fato, um amor verdadeiro pode perecer.

Sobre o autor: André Aciman nasceu em Alexandria, Egito. É ensaísta, romancista e pesquisador da literatura do século XVII. Seus textos foram publicados em veículos de destaque, como The New Yorker, The New York Times e The Paris Review. Doutor em Literatura comparada pela Universidade Harvard, foi professor na Universidade de Princeton e atualmente leciona no The Graduate Center em Nova York, Estados Unidos, onde mora com a família. Pela Intrínseca, publicou ainda Variações Enigma e Me Chame pelo seu Nome, cuja adaptação para o cinema ganhou o Oscar 2018 de melhor roteiro adaptado.

Me Encontre

Autor: André Aciman

Tradução: Alessandra Esmeche

Editora: Intrínseca

Páginas: 272

Preço: R$ 49,90 (impresso) / R$ 34,90 (ebook)