"A Mulher com uma Faca", de Bassori Timité

A Caixa Cultural Rio de Janeiro recebe, de 19 de novembro a 1º de dezembro, a mostra Clássicos Africanos – A primeira geração de cineastas na África do Oeste. Com curadoria de Tiago Castro Gomes, a programação reúne 22 filmes, entre longas, médias e curtas-metragens, incluindo cópias restauradas em exibição pela primeira vez no país.

Na programação, uma seleção de filmes raros e pouco conhecidos no Brasil, que revelam todo um contexto de estética e linguagem bem particulares, como A Mulher com uma Faca (1969), de Bassori Timité, um dos primeiros longas-metragens da Costa do Marfim. Restaurado este ano, o filme será exibido na abertura da mostra.

Outros destaques são Carta Camponesa (1975), de Safi Faye, considerado o primeiro longa-metragem feito por uma mulher da África subsaariana e distribuído comercialmente no mercado internacional, e Muna Moto (1975), primeiro longa-metragem do diretor Jean Pierre Dikongué, de Camarões, que também acaba de ser restaurado.

A programação completa está disponível no site www.classicosafricanos.com.br.

Mostra Clássicos africanos – A primeira geração de cineastas na África do Oeste

Data: 19 de novembro a 1º de dezembro

Local: Caixa Cultural Rio de Janeiro – Cinema 2 (Endereço: Av. Almirante Barroso, 25, Centro – Metrô e VLT: Estação Carioca) – (21) 3980-3815

Ingressos: R$ 6,00 (inteira) e R$ 3,00 (meia). Além dos casos previstos em lei, clientes Caixa pagam meia

Bilheteria: terça-feira a domingo, das 13h às 20h

Capacidade: Cinema 2 – 80 lugares (mais 3 para cadeirantes)

Acesso para pessoas com deficiência