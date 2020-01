Estão abertas, até o dia 20 de fevereiro, as inscrições para a 12ª edição do In-Edit Brasil – Festival Internacional do Documentário Musical, que acontece de 10 a 21 de junho, em São Paulo – com possibilidade de itinerância por outras cidades do país.

O evento promove uma Mostra Competitiva, destinada a longas-metragens nacionais, a Mostra Brasil, que oferece um panorama do que está sendo feito no país, e o Curta Um Som, para filmes de até 30 minutos.

O melhor longa-metragem receberá o prêmio In-Edit Brasil de Melhor Documentário Musical, e será exibido no Festival In-Edit Barcelona 2020, com a presença do diretor.

O In-Edit Brasil também promove mostras internacionais, homenagens e sessões especiais com shows, debates e sempre alguma surpresa.

Para mais informações, acesse o regulamento do 12º Festival Internacional de Documentário Musical In-Edit Brasil, http://br.in-edit.org/wp-content/uploads/2019/11/IE20-Regulamento.pdf.