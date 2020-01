As convicções de Johannes são colocadas em cheque depois que o estudante da Juventude Hitlerista descobre o segredo dos pais: eles escondem uma menina judia durante a ocupação de Viena. A relação clandestina dos dois jovens é o mote de O Céu que nos Oprime, livro da escritora Christine Leunens que conquistou o diretor de cinema Taika Waititi. Em Jojo Rabbit, elogiada adpatação que concorre ao Oscar em seis categorias, este dramático romance histórico é transformado numa divertida sátira.

A partir do abraço inocente de uma criança às crenças naziztas, as nuances do cotidiano de uma família austríaca são retratadas no romance histórico de Christine Leunens. O Céu que nos Oprime (Ed. Bertrand Brasil) é narrado em primeira pessoa pelo protagonista Johannes Betzler, desde a época da anexação da Áustria ao Reich alemão, no fim da década de 1930. A partir do ponto de vista do menino, o leitor acompanha a ascenção de Hitler e sua derrota, a ocupação do país austríaco pelas forças aliadas até a sua desocupação. O romance examina verdades e mentiras nos níveis político e pessoal, revelando os aspectos mais sombrios da alma humana.

Sobre a autora: Christine Leunensé autora de três romances traduzidos para dezessete idiomas. O Céu que nos Oprime tornou-se um best-seller internacional, com direitos de tradução adquiridos em mais de vinte países, e serviu de inspiração para o filme Jojo Rabbit, estrelado por Sam Rockwell e Scarlet Johansson. A autora mora na Nova Zelândia com o marido e os filhos.

O Céu que nos Oprime

Autora: Christine Leunensé

Tradução: Roberto Muggiati

Editora: Bertrand Brasil

Páginas: 252

Preço: R$ 42,90