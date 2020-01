Recentemente o livro Um Lugar Bem Longe Daqui ganhou as páginas do The New York Times com um feito notável: teve mais de 4,5 milhões de exemplares comercializados nos Estados Unidos, em um ano e meio. A trajetória do livro, que seria surpreendente para qualquer autor, é ainda mais impactante pelo fato de Delia Owens ser uma bióloga aposentada de 70 anos que vive reclusa e que, certamente, não esperava um sucesso dessa magnitude. Lançado em 2018, nos Estados Unidos, com tiragem inicial de 28 mil exemplares, em apenas um mês ultrapassou a marca de 1 milhão de cópias vendidas e virou um fenômeno.

Primeiro romance da cientista Delia Owens, a obra recria o cenário pantanoso da Carolina do Norte para contar a emocionante história de Kya Clark em busca da sobrevivência. Com o direito de publicação adquirido em 41 países, Um Lugar Bem Longe Daqui chegou ao Brasil no segundo semestre do ano passado, publicado pela Intrínseca. A expectativa é de que o sucesso aumente: Reese Witherspoon adquiriu os direitos de adaptação cinematográfica e vai produzir o filme com a Fox 2000.

Na obra, Kya sobreviveu por anos sozinha no pântano que chama de lar. Abandonada pela mãe, que não conseguiu suportar o marido abusivo e alcoólatra, e depois pelos irmãos, a menina viveu algum tempo na companhia negligente e por vezes brutal do pai, que acabou por deixá-la também. Anos depois, quando dois jovens da cidade ficam intrigados com sua beleza selvagem, Kya se permite experimentar uma nova vida — até que o impensável acontece.

Um Lugar Bem Longe Daqui retrata a dura trajetória de Kya na tentativa de romper o ciclo de abandono que insiste em rondá-la.

Sobre a autora: Delia Owens é cientista e escritora, coautora de três best-sellers que exploram suas jornadas à África. Já ganhou o John Burroughs Award for Nature Writing e teve artigos publicados em diversos periódicos, como Nature, The African Journal of Ecology e International Wildlife. Um Lugar Bem Longe Daqui é seu primeiro romance e teve os direitos de tradução adquiridos em 39 idiomas. Delia, atualmente, mora no estado americano de Idaho, onde dá continuidade a seu trabalho de ajuda aos habitantes e à vida natural da Zâmbia.

Um Lugar Bem Longe Daqui

Autora: Delia Owens

Tradução: Fernanda Abreu

Editora: Intrínseca

Páginas: 336

Preço: R$ 49,90 (impresso) / R$ 34,90 (ebook)