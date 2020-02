Estudantes de graduação, Ensino Médio, cursos técnicos ou cursos livres de Cinema terão mais uma vez a chance de participar do Concurso Curta Ecofalante, um dos programas competitivos da Mostra Ecofalante de Cinema, que recebe inscrições até o dia 10 de março.

Serão aceitos filmes com até 30 minutos de duração, feitos por estudantes de qualquer instituição de ensino do Brasil. O critério de seleção será a qualidade cinematográfica do trabalho e a relevância do tema, que deve abordar questões que dialoguem com pelo menos um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) propostos pela ONU na Agenda 2030.